Продукты
MRETB36
КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F38
MRETB36
MRETB36

КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F38

Референс: MRETB36
Линейка SystemePact M

Клеммный блок для теплового реле серии SystemePact MRE на номинальный ток 38 А. Клеммный блок MRETB предназначен для отдельной установки теплового реле серии MRE на DIN-рейку.

Спецификация
Технические характеристики
EC002027 Комплектующие для аппаратов защиты от перегрузки
Тип компонента/запасной части Цоколь/основание
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.955590 мм. 71г.
BB1
22шт.46804090763231209080 мм. 181г.
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Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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