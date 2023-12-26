КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F93
КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F93
Референс: MRETB93
Клеммный блок для теплового реле серии SystemePact MRE на номинальный ток 93 А. Клеммный блок MRETB предназначен для отдельной установки теплового реле серии MRE на DIN-рейку.
Спецификация
Технические характеристики
EC002027 Комплектующие для аппаратов защиты от перегрузки
Тип компонента/запасной части Цоколь/основание
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|120
|75
|100
|мм.
|200
|г.
BB1
|2
|—
|2
|шт.
|4680409076330
|145
|110
|115
|мм.
|455
|г.
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Тип документа
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Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
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