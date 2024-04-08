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MST4102BK
MultiSet Колодка 2х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MST4102BK

MultiSet Колодка 2х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная

Референс: MST4102BK
Линейка MultiSet

Колодка каучуковая MultiSet (Systeme Electric) на 2 поста (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Имеет 4 отверстия для крепления на поверхность и ещё одно для подвешивания.

Спецификация
Технические характеристики
EC000330 Удлинитель/ Колодка для удлинителя/ Блок розеток/ Разветвитель
Номин. ток 16 А
Цвет Черный
Модель/исполнение Колодка (розеточный блок)
Поперечное сечение жилы 2.5 мм²
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917835526.7104.4 см. 0.146кг.
BB1
214шт.468040917836229.524.515.6 см. 2.16кг.
CAR
3140шт.1468040917835251.542.559.5 см. 24кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 08/04/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.08674_24
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 19/02/2023 - 18/02/2029
ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.08674_24
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
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