Управляемый коммутатор NSETM210T08X02B
Управляемый коммутатор NSETM210T08X02B
Референс: NSETM210T08X02B
Линейка SystemeSwitch
Управляемый промышленный коммутатор Ethernet L2, 8x10/100/1000BaseT, 2x100/1000/2500BaseX SFP
Спецификация
Технические характеристики
EC000734 Сетевой коммутатор
Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем)
Ширина 52 мм
Высота 140 мм
Глубина 110 мм
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Тип документа
Каталог
Сетевые устройства SystemeSwitch
Дата документа: 18/07/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Сетевые устройства SystemeSwitch
Техническая документация
Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
Дата документа: 18/07/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
2D чертежи
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
Дата документа: 19/07/2024
Формат DWG
Размер 604.96 kB
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
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