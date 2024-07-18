Неуправляемый коммутатор NSETU103T02X01A
Неуправляемый коммутатор NSETU103T02X01A
Референс: NSETU103T02X01A
Линейка SystemeSwitch
Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 2x10/100/1000BaseT, 1x100/1000BaseX SFP
Спецификация
Технические характеристики
EC000734 Сетевой коммутатор
Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем)
Ширина 26 мм
Высота 103 мм
Глубина 64 мм
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Тип документа
Каталог
Сетевые устройства SystemeSwitch
Дата документа: 18/07/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Сетевые устройства SystemeSwitch
Техническая документация
Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
Дата документа: 18/07/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
2D чертежи
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
Дата документа: 19/07/2024
Формат DWG
Размер 180.06 kB
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
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