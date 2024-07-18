Модуль SFP NSSFP1LX
Модуль SFP NSSFP1LX
Референс: NSSFP1LX
Линейка SystemeSwitch
Модуль SFP, 100BaseX, одномодовый, 20 км
Спецификация
Технические характеристики
EC002584 Аксессуары для систем управления
Тип электрического компонента Адаптер
Тип механического компонента Прочее
Тип документации Прочее
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Сетевые устройства SystemeSwitch
Дата документа: 18/07/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Сетевые устройства SystemeSwitch
Техническая документация
Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
Дата документа: 18/07/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик