Модуль SFP NSSFP1SX
Модуль SFP NSSFP1SX
Референс: NSSFP1SX
Линейка SystemeSwitch
Модуль SFP, 100BaseX SFP, многомодовый, 2 км
Спецификация
Технические характеристики
EC002584 Аксессуары для систем управления
Тип электрического компонента Адаптер
Тип механического компонента Прочее
Тип документации Прочее
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Сетевые устройства SystemeSwitch
Дата документа: 18/07/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Сетевые устройства SystemeSwitch
Техническая документация
Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
Дата документа: 18/07/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик