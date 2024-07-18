Модуль SFP NSSFP2TX
Модуль SFP NSSFP2TX
Референс: NSSFP2TX
Линейка SystemeSwitch
Модуль SFP, 100/1000BaseT SFP, 100 м
Спецификация
Технические характеристики
EC002584 Аксессуары для систем управления
Тип электрического компонента Адаптер
Тип механического компонента Прочее
Тип документации Прочее
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Сетевые устройства SystemeSwitch
Дата документа: 18/07/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Сетевые устройства SystemeSwitch
Техническая документация
Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
Дата документа: 18/07/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик