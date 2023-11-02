Продукты
R4N2R969314AT
Стеллаж 4 полочный 2 ряда 960х935х1430

Стеллаж 4 полочный 2 ряда 960х935х1430

Референс: R4N2R969314AT
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.9693140 см. 122кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог продуктов и решений 2023
Дата документа: 02/11/2023
Формат PDF
Размер 8.12 MB
Каталог продуктов и решений 2023
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик