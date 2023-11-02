Стеллаж 6 полочный 2 ряда 800х935х2280
Стеллаж 6 полочный 2 ряда 800х935х2280
Референс: R6N2R809322AT
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|80
|93
|228
|см.
|155
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог продуктов и решений 2023Каталог продуктов и решений 2023
Дата документа: 02/11/2023
Формат PDF
Размер 8.12 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик