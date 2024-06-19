Продукты
RCFLM4
Модуль управления освещением Comf, 4 группы 4DO RS-485 ~220В
RCFLM4

Модуль управления освещением Comf, 4 группы 4DO RS-485 ~220В

Референс: RCFLM4
Линейка SystemeComf
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919566613118 см. 0.36кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
SystemeComf Система управления комфортом - каталог
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 764.98 kB
SystemeComf Система управления комфортом - каталог
Техническая документация
SystemeComf - Руководство
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 987.01 kB
SystemeComf - Руководство
Техническая документация
SystemeComf RCFLM4 RCFLM4D4 Модули управления освещением - Руководство
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 473.45 kB
SystemeComf RCFLM4 RCFLM4D4 Модули управления освещением - Руководство
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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