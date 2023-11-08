W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, МАТОВЫЙ ХРОМ
W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, МАТОВЫЙ ХРОМ
Референс: RS16-254-58
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет матовый хром) двойная без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия продукта W59
Конфигурация выходных полюсов 2 х 2К со шторками
Тип продукта 2-я розетка
Дополнительные характеристики
Тип покрытия окрашенный
Режим фиксации винтом
Тип монтажа скрытый
Комплектация изделия механизм в сборе
Цветовой оттенок хром
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Профиль кругооборота N/A
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201001997
|11.8
|8.5
|4.54
|см.
|81
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4690201002000
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|584
|г.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14690201002007
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|140
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик