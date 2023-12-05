Продукты
SALD02
Кнопочный пост SALD02, 2 отверстия, серый
SALD02

Кнопочный пост SALD02, 2 отверстия, серый

Референс: SALD02
Линейка SystemeSig SB5
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091526697.27.611 см. 0.154кг.
BAG
2100шт.4680409152676610310410 мм. 16.39кг.
CAR
3100шт.4680409152676413161 см. 16.39кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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