Кнопочный пост SALD03, 3 отверстия, серый
Кнопочный пост SALD03, 3 отверстия, серый
Референс: SALD03
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152683
|7.1
|7.6
|14.3
|см.
|0.188
|кг.
BAG
|2
|—
|80
|шт.
|4680409152690
|61
|31
|41
|см.
|16.04
|кг.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|4680409152690
|41
|31
|61
|см.
|16.04
|кг.
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Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSigКаталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
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