Защитный кожух для кнопки аварийного останова 40мм, желтый
Защитный кожух для кнопки аварийного останова 40мм, желтый
Референс: SB4BZ1905
Защитный кожух для кнопки аварийного останова 40 мм, желтый. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|4
|4.8
|5.6
|см.
|0.015
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4680409030479
|8.7
|17.2
|6.6
|см.
|0.11
|кг.
CAR
|3
|—
|250
|шт.
|1468040903047
|34.8
|41.8
|33.5
|см.
|6.282
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSigКаталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
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