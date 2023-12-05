Продукты
SB4BZ1905
Защитный кожух для кнопки аварийного останова 40мм, желтый
SB4BZ1905

Защитный кожух для кнопки аварийного останова 40мм, желтый

Референс: SB4BZ1905
Линейка SystemeSig SB

Защитный кожух для кнопки аварийного останова 40 мм, желтый. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.44.85.6 см. 0.015кг.
BB1
25шт.46804090304798.717.26.6 см. 0.11кг.
CAR
3250шт.146804090304734.841.833.5 см. 6.282кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик