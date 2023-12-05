Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм тяни-толкай металл 1НЗ

Кнопка аварийного останова сериии SB4 в сборе, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 40мм - диаметр головки "тяни-толкай", в металлическом корпусе. Колличество контактов: 1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.