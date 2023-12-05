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SB4BZ2105
Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый
SB4BZ2105

Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый

Референс: SB4BZ2105
Линейка SystemeSig SB5

Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60 мм, желтый. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3.96.68.15 см. 0.023кг.
BB1
25шт.468040903048610.717.88.8 см. 0.189кг.
CAR
3100шт.146804090304836.751.219.6 см. 4.396кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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