Продукты
SBE102
Контактный блок 1 НЗ
SBE102

Контактный блок 1 НЗ

Референс: SBE102
Линейка SystemeSig SB

Контактный блок 1 НЗ Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Прочее
Модель/исполнение Монтаж сверху
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 3 А
Тип подключения Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409028902321028.7 мм. 0.011кг.
BB1
220шт.4680409028902167.86 см. 0.22кг.
CAR
31000шт.40.23332.5 см. 11.62кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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