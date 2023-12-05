Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая белая с возвратом пластик 1НО
Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая белая с возвратом пластик 1НО
Референс: SB5AL11
Кнопка сериии SB5 в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, выступающая, белая, с возвратом, в пластиковом корпусе. Колличество контактов: 1НО. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC001028 Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе
Диаметр отверстия 22 мм
Цвет кнопки Белый
С возможностью подсветки Нет
Количество установочных мест/ управляющих элементов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409029916
|42.5
|30
|57
|мм.
|0.027
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSigКаталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
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