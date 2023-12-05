Защитная крышка для кнопок, прозрачная
Защитная крышка для кнопок, прозрачная
Референс: SBSP2
Защитная крышка для кнопок, прозрачная. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|2.06
|3.2
|3.68
|см.
|0.007
|кг.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|4680409032190
|10.7
|18
|8.8
|см.
|0.212
|кг.
CAR
|3
|—
|400
|шт.
|1468040903219
|36.7
|51.1
|19.1
|см.
|4.905
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSigКаталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
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