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SBSP2
Защитная крышка для кнопок, прозрачная
SBSP2

Защитная крышка для кнопок, прозрачная

Референс: SBSP2
Линейка SystemeSig SB

Защитная крышка для кнопок, прозрачная. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.2.063.23.68 см. 0.007кг.
BB1
220шт.468040903219010.7188.8 см. 0.212кг.
CAR
3400шт.146804090321936.751.119.1 см. 4.905кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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