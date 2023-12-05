Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм зеленая 24В DC

Сигнальная лампа в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, зеленая. Напряжение питания лампы: 24В DC. Сигнальная лампа в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, зеленая. Напряжение питания лампы: 24В DC. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.