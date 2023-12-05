Защитная крышка для кнопок, желтая
Защитная крышка для кнопок, желтая
Референс: SBSP4
Защитная крышка для кнопок, желтая. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|3.64
|5.44
|7.26
|см.
|0.025
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4680409030509
|11.1
|18
|7.8
|см.
|0.178
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|1468040903050
|36.9
|51.4
|17
|см.
|4.218
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSigКаталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
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