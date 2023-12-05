Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм красная пластик 24ВDC 1НЗ

Кнопка сериии SB5 с подсветкой, в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, красная, в пластиковом корпусе. Напряжение питания блока подсветки - 24В DC. Колличество контактов: 1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.