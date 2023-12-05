Продукты
SB5AZ009
Корпус для устройств SystemSig SB5
SB5AZ009

Корпус для устройств SystemSig SB5

Референс: SB5AZ009
Линейка SystemeSig SB7

Корпус пластиковый, для устройств SystemSig SB5. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001020 Адаптер для устройств управления и сигнализации
Количество встраиваемых устройств 1
Диаметр монтажный (встраив.) 22 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902959642.53011 мм. 0.007кг.
BB1
220шт.468040902959616.27.85.8 см. 0.16кг.
CAR
31000шт.40.333.542 см. 8.67кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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