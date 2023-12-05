Продукты
SB5AD35
Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ
SB5AD35

Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ

Референс: SB5AD35
Линейка SystemeSig SB5

Переключатель сериии SB5 в сборе, модульный, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 3-х позиционный, с фиксацией. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001029 Селекторный переключатель в сборе
Диаметр отверстия 22 мм
Цвет кнопки Черный
Количество позиций переключения 3
С возможностью подсветки Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902998542.53071 мм. 0.039кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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