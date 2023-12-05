Контактный блок 1 НО
Контактный блок 1 НО
Референс: SBE101
Контактный блок 1 НО Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Прочее
Модель/исполнение Монтаж сверху
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 3 А
Тип подключения Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409028889
|32
|10
|28.7
|мм.
|0.011
|кг.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|4680409028889
|16
|7.8
|6
|см.
|0.22
|кг.
CAR
|3
|—
|1000
|шт.
|—
|40
|33.5
|22
|см.
|11.64
|кг.
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Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSigКаталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
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