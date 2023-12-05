Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз красн с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ

Переключатель сериии SB4 с подсветкой в сборе, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 2-х позиционный, красный, с фиксацией, в металлическом корпусе. Напряжение питания блока подсветки: 230В АС. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.