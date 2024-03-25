Держатель маркировки 25х18мм вкладыш
Держатель маркировки 25х18мм вкладыш
Референс: SBZ33
Держатель маркировки 25х11мм вкладыш. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC001032 Держатель таблички/ шильдика для устройств управления и сигнализации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|4.5
|2.9
|0.5
|см.
|0.003
|кг.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|4680409030424
|8.9
|17
|6.5
|см.
|0.101
|кг.
CAR
|3
|—
|400
|шт.
|1468040903042
|34.8
|41.9
|17.4
|см.
|2.535
|кг.
P12
|4
|—
|10000
|шт.
|—
|120
|80
|120
|см.
|80
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSigКаталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 25/03/2024
Формат PDF
Размер 5.67 MB
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