Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 230-240В АС

Сигнальная лампа в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, белая, Напряжение питания: 230-240В АС Сигнальная лампа в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, белая, Напряжение питания: 230-240В АС Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.