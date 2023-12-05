Продукты
SB4BZ009
Корпус для устройств SystemSig SB4
SB4BZ009

Корпус для устройств SystemSig SB4

Референс: SB4BZ009
Линейка SystemeSig SB7

Металлический корпус для устройств SystemSig сериии SB4. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001020 Адаптер для устройств управления и сигнализации
Количество встраиваемых устройств 1
Диаметр монтажный (встраив.) 22 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902877346.53025 мм. 0.04кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик