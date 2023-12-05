Продукты
SB4BW35M5
Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм желтая металл 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB4BW35M5

Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм желтая металл 230-240ВAC 1НО+1НЗ

Референс: SB4BW35M5
Линейка SystemeSig SB4

Кнопка сериии SB4 с подсветкой, в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22мм, желтая, в металлическом корпусе. Напряжение питания 230-240В AC. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001028 Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе
Диаметр отверстия 22 мм
Цвет кнопки Оранжевый
С возможностью подсветки Да
Количество установочных мест/ управляющих элементов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902814846.53055 мм. 0.088кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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