Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз желт с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ

Переключатель сериии SB4 с подсветкой в сборе, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 3-х позиционный, желтый, с фиксацией, в металлическом корпусе. Напряжение питания блока подсветки: 24В DC. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.