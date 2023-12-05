Кнопка SB4 двойная в сборе модульная 22мм зелен "I"+красн "O" металл 1НО+1НЗ

Кнопка сериии SB4 двойная в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22мм, зеленая "I" + красная выступающая "O", в металлическом корпусе. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.