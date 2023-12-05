Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 24В DC
Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 24В DC
Референс: SB4BVB1
Сигнальная лампа в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, белая. Напряжение питания лампы: 24В DC. Сигнальная лампа в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, белая. Напряжение питания лампы: 24В DC. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC000272 Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе
Диаметр отверстия 22 мм
Тип напряжения AC/DC (перемен./постоян.)
Цвет линзы/колпачка Белый
Количество световых индикаторов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409028513
|46.5
|30
|54
|мм.
|0.071
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSigКаталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Срок действия: 02/11/2022 - 01/11/2027
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