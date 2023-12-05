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SB7KS2M4C
Зуммер с подсветкой красный 220В AC непрерывный звук
SB7KS2M4C

Зуммер с подсветкой красный 220В AC непрерывный звук

Референс: SB7KS2M4C
Линейка SystemeSig SB7

Зуммер с непрерывным звучанием и подсветкой, красный. Напряжение питания - 220В AC. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001026 Акустический извещатель/зуммер
Громкость звука 100 дБ
Тип напряжения AC/DC (перемен./постоян.)
Тип акустического сигнала Непрерывный (постоянный) тон
С подсветкой Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090298241586464 мм. 0.25кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.95496_22
Формат PDF
Размер 1.32 MB
Срок действия: 03/11/2022 - 02/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.95496_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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