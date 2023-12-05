Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО

Переключатель сериии SB5 в сборе, модульный, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 2-х позиционный, с фиксацией. Колличество контактов: 1НО. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.