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SB5AD41
Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО
SB5AD41

Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО

Референс: SB5AD41
Линейка SystemeSig SB5

Переключатель сериии SB5 в сборе, модульный, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 2-х позиционный, с фиксацией. Колличество контактов: 1НО. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001029 Селекторный переключатель в сборе
Диаметр отверстия 22 мм
Цвет кнопки Черный
Количество позиций переключения 2
С возможностью подсветки Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902905342.53071 мм. 0.031кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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