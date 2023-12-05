Продукты
SB5AVB4
Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм красная 24В DC
SB5AVB4

Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм красная 24В DC

Референс: SB5AVB4
Линейка SystemeSig SB5

Сигнальная лампа сериии SB5 в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, красная, Напряжение питания лампы - 24В DC. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000272 Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе
Диаметр отверстия 22 мм
Тип напряжения AC/DC (перемен./постоян.)
Цвет линзы/колпачка Красный
Количество световых индикаторов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902952742.53054 мм. 0.025кг.
BB1
210шт.468040902952717.29.77.7 см. 0.3кг.
CAR
3200шт.503516 см. 6.57кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Срок действия: 02/11/2022 - 01/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
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