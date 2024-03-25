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SBY8360
Маркировка для кнопки аварийного останова "Emergency Stop" D90
SBY8360

Маркировка для кнопки аварийного останова "Emergency Stop" D90

Референс: SBY8360
Линейка SystemeSig SB

Маркировка для кнопки аварифного останова "Emergency Stop" D90. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000624 Табличка обозначения (шильдик-вставка) для устройств управления и сигнализации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.990.24 см. 0.012кг.
BB1
220шт.468040903044810.6188.7 см. 0.235кг.
CAR
3400шт.146804090304436.751.519.1 см. 5.416кг.
P12
48000шт.12080115 см. 120кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 25/03/2024
Формат PDF
Размер 5.67 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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