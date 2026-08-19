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SBMATN3510
Комплект STEP BALANCE Мат нагревательный 1 м2 + Термостат AtlasDesign + Рамка, БЕЛЫЙ
Комплект STEP BALANCE Мат нагревательный 1 м2 + Термостат AtlasDesign + Рамка, БЕЛЫЙ

Комплект STEP BALANCE Мат нагревательный 1 м2 + Термостат AtlasDesign + Рамка, БЕЛЫЙ

Референс: SBMATN3510
Серия STEP BALANCE

Комплект теплого пола Systeme Electric STEP BALANCE 150 Вт/м² (1 м2) с термостатом AtlasDesign
Готовый набор для монтажа системы обогрева, включающий нагревательный мат и электронный терморегулятор.
Назначение: Предназначен для основного и дополнительного обогрева напольных покрытий в сухих и влажных помещениях. Работает в сети переменного тока 230 В, 50 Гц.
Состав комплекта:
• Нагревательный мат STEP BALANCE мощностью 150 Вт/м2, площадью 1 м2, общая мощность 150 Вт. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка — PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C.
• Терморегулятор Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (белый). Номинальный ток 10 А. Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С. Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC.
В комплект теплого пола входит:
• нагревательный мат;
• гофрированная трубка — 2 м;
• заглушка для гофрированной трубы;
• руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Надежность: На теплые полы Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет при проведении монтажа сертифицированным специалистом. Пластик лицевой панели терморегулятора содержит ионы серебра, обеспечивающие антибактериальный эффект. Электронная защита от перенапряжения. Степень защиты регулятора IP20.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040935429215.716.154.3 см. 1.16кг.
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