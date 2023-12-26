Конденсатор НН 30 кВАр, 480 В
Низковольтный трёхфазный конденсатор торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа Can предназначен для компенсации реактивной мощности. Силовой конденсатор представляет собой три однофазных конденсатора, собранных в единую конструкцию. В конденсаторах в качестве диэлектрика используется металлизированная полипропиленовая плёнка с функцией самовосстановления. В конструкцию конденсатора также входят: предохранитель с мембраной избыточного давления, клеммный блок с разрядным резистором. Корпус конденсатора выполнен из экструдированного алюминия. В качестве пропитки используется сухая биоразлагаемая смола без ПХБ, без SF6. Номинальная мощность 30 кВАр, номинальное напряжение 480В; температура окружающей среды от -40°C до +60°C; Ф136; длительно выдерживаемый ток 2In; максимальный пусковой ток 400In; степень защиты IP20.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409080382
|21
|21
|33
|см.
|4
|кг.
CAR
|3
|—
|6
|шт.
|14680409080389
|65
|44
|37
|см.
|25
|кг.