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SCTP
Датчик температуры контактный, -10…+110°С PT1000 Ø50…100мм
SCTP

Датчик температуры контактный, -10…+110°С PT1000 Ø50…100мм

Референс: SCTP
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC002919 Датчик/преобразователь температуры
Вес 0 кг
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) Да
Модульное исполнение Нет
Диапазон измерений -10-110 Бар
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915262151812 см. 0.3кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SCT Датчики температуры контактные - Руководство
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 301.78 kB
SCT Датчики температуры контактные - Руководство
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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