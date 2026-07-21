Привод клапана ДУ, 7Нм 2-поз/3-поз 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В
Привод клапана ДУ, 7Нм 2-поз/3-поз 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В
Референс: SDA07TE
Привод без возвратной пружины (реверсивный привод) для регулирования положения заслонки в составе клапана дымоудаления, крутящий момент 7 Нм, двухпозиционное или трехпозиционного управление (ВКЛ/ВЫКЛ), два концевых выключателя с коммутацией до 250 В переменного тока, напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока
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Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 21/07/2026
Формат PDF
Размер 6.52 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Техническая документация
Руководство SystemeBMSAct SDA07 Приводы воздушных заслонок
Дата документа: 17/08/2026
Формат PDF
Размер 348.4 kB
Руководство SystemeBMSAct SDA07 Приводы воздушных заслонок
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.07736_26
Формат PDF
Размер 235.71 kB
Срок действия: 15/07/2026 - 14/07/2031
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.07736_26
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