Привод клапана ДУ, 7Нм 2-поз/3-поз 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В

Привод без возвратной пружины (реверсивный привод) для регулирования положения заслонки в составе клапана дымоудаления, крутящий момент 7 Нм, двухпозиционное или трехпозиционного управление (ВКЛ/ВЫКЛ), два концевых выключателя с коммутацией до 250 В переменного тока, напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока