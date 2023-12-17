Продукты
SDCD20V
Датчик CO₂ канальный, 0…10В DO 145мм ~/=15…24В
SDCD20V

Датчик CO₂ канальный, 0…10В DO 145мм ~/=15…24В

Референс: SDCD20V
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC000926 Датчик физических параметров для шинной системы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.32117 см. 215г.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SDCD Датчики CO₂ канальные - Руководство
Дата документа: 31/01/2024
Формат PDF
Размер 289.4 kB
SDCD Датчики CO₂ канальные - Руководство
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08335_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08335_23
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