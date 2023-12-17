Продукты
SDDP30S
Реле дифференциального давления канальное, 30…300Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А
SDDP30S
SDDP30S

Реле дифференциального давления канальное, 30…300Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А

Референс: SDDP30S
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.101010 см. 500г.
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Тип документа
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Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SDDP Реле дифф давления канальные - Руководство
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 291.79 kB
SDDP Реле дифф давления канальные - Руководство
Техническая документация SDDP Датчики дифф давления канальные - Руководство
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 284.25 kB
SDDP Датчики дифф давления канальные - Руководство
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06074_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 22/05/2023 - 21/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06074_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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