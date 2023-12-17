Датчик температуры канальный, -20…+80°С PT1000 180мм(40…155мм)
Датчик температуры канальный, -20…+80°С PT1000 180мм(40…155мм)
Референс: SDTP180
Спецификация
Технические характеристики
EC002919 Датчик/преобразователь температуры
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|24
|10
|9
|см.
|350
|г.
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Тип документа
Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSensАвтоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Техническая документация SDT Датчики температуры канальные - РуководствоSDT Датчики температуры канальные - Руководство
Дата документа: 26/01/2024
Формат PDF
Размер 468.25 kB
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