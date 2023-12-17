Продукты
SDTP180
Датчик температуры канальный, -20…+80°С PT1000 180мм(40…155мм)
SDTP180
SDTP180
SDTP180

Датчик температуры канальный, -20…+80°С PT1000 180мм(40…155мм)

Референс: SDTP180
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC002919 Датчик/преобразователь температуры
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.24109 см. 350г.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SDT Датчики температуры канальные - Руководство
Дата документа: 26/01/2024
Формат PDF
Размер 468.25 kB
SDT Датчики температуры канальные - Руководство
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик