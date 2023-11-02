Сетевая карта 10М/100М/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric
Сетевая карта 10М/100М/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric
Референс: SE9603
Линейка Smart-Save Online
Сетевая карта SE9603 – это улучшенная модификация сетевой карты SE9601. Предназначена для удаленного управления и мониторинга ИБП Systeme Electric, которые имеют слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот). В дополнение к сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды SE9602.
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог продуктов и решений 2023Каталог продуктов и решений 2023
Дата документа: 02/11/2023
Формат PDF
Размер 8.12 MB
Техническая документация SE9603 руководство пользователяSE9603 руководство пользователя
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 350.07 kB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик