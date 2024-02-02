Продукты
SEOP-1221
LED панель оператора (без функции копирования параметров) для STV630
SEOP-1221

LED панель оператора (без функции копирования параметров) для STV630

Референс: SEOP-1221
Линейка SystemeVar

LED панель оператора для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Возможна установка на дверцу шкафа с помощью специальной монтажной рамки. Степень защиты IP20. Кабель для подключения - стандартный экранированный патч корд (не входит в комплект поставки). Максимальная длина кабеля 3 м.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040914813641313 см. 1.6кг.
CAR
310шт.468040914821170286 см. 1.8кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 02/02/2024
Формат PDF
Размер 3.3 MB
Каталог SystemeVar STV630
2D чертежи Общий вид и размеры SEOP-1221 и SEOP-1222
Дата документа: 31/10/2023
Формат DWG
Размер 115.23 kB
Общий вид и размеры SEOP-1221 и SEOP-1222
Техническая документация Руководство по эксплуатации SEOP-1221
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 368.44 kB
Руководство по эксплуатации SEOP-1221
Техническая документация Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик