LCD панель оператора для STV630
LCD панель оператора для STV630
Референс: SEOP-1222
LСD панель оператора для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Возможна установка на дверцу шкафа с помощью специальной монтажной рамки. Степень защиты IP20. Кабель для подключения - стандартный экранированный патч корд (не входит в комплект поставки). Максимальная длина кабеля 3 м.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409148143
|13
|13
|4
|см.
|1.3
|кг.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|4680409148228
|70
|28
|6
|см.
|1.9
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeVar STV630Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 6.56 MB
2D чертежи Общий вид и размеры SEOP-1221 и SEOP-1222Общий вид и размеры SEOP-1221 и SEOP-1222
Дата документа: 31/10/2023
Формат DWG
Размер 115.23 kB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SEOP-1222Руководство по эксплуатации SEOP-1222
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 343.61 kB
Техническая документация Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
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