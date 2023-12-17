Продукты
SGCMV
Датчик CO, для гаражей, 100PPM 0…10В ~/=18…24В
SGCMV

Датчик CO, для гаражей, 100PPM 0…10В ~/=18…24В

Референс: SGCMV
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC000926 Датчик физических параметров для шинной системы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1375 см. 165г.
Документы
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Тип документа
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Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SGCM Датчик CO для гаражей - Руководство
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 270.96 kB
SGCM Датчик CO для гаражей - Руководство
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.11021_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.11021_23
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