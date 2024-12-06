Термостат защиты от замораживания, +1…15°С, автом.сброс, 12м DOFC/~250В/5(3)А
Референс: SHF12S
Термостат защиты от замораживания, регулируемый порог срабатывания в диапазоне от +1,0 до +15 °С, автоматический сброс, капиллярная трубка длиной 12 м, выходной сигнал - переключающий контакт с коммутацией до 230 В переменного тока величиной 5 А для резистивной нагрузки и 3 А для индуктивной нагрузки, кронштейны 12 шт. для крепления трубки в комплекте поставки, подключение на винтовые клеммы
Спецификация
Технические характеристики
EC011228 Датчик холода
Степень защиты (IP) IP20
Мин. значение диапазона измерения 1
Макс. значение диапазона измерения 15
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409227671
|30
|20
|10
|см.
|0.7
|кг.
Документы
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 06/12/2024
Формат PDF
Размер 3.95 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SHF Термостаты защиты от замораживания - Руководство
Дата документа: 28/07/2025
Формат PDF
Размер 357.66 kB
SHF Термостаты защиты от замораживания - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SHF Термостаты защиты от замораживания
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 771.5 kB
SystemeBMSSens SHF Термостаты защиты от замораживания
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 19/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
