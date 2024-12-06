Термостат защиты от замораживания, +1…15°С, автом.сброс, 12м DOFC/~250В/5(3)А

Термостат защиты от замораживания, регулируемый порог срабатывания в диапазоне от +1,0 до +15 °С, автоматический сброс, капиллярная трубка длиной 12 м, выходной сигнал - переключающий контакт с коммутацией до 230 В переменного тока величиной 5 А для резистивной нагрузки и 3 А для индуктивной нагрузки, кронштейны 12 шт. для крепления трубки в комплекте поставки, подключение на винтовые клеммы